Белорусы останутся без европейских и американских поддержанных авто? 2 19.04.2022, 16:28

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Санкции ударили и по этому рынку.

В связи с введенными санкциями белорусские фуры больше не смогут ездить в ЕС. Ответным решением запрещено движение по территории РБ европейских грузовиков, пишет сайт abw.by.

Естественно, все эти ограничения коснулись и автовозов, которые доставляли в Беларусь подержанные автомобили. Белорусы останутся без европейской и американской "бэушки"? Нет, но изменившиеся условия повлияют на рынок.

Сроки доставки вырастут

Большинство подержанных автомобилей приезжало в Беларусь на автовозах. И многие компании, как занимающиеся подбором и доставкой машин под заказ, так и привозящие "бэушку" на продажу, сотрудничали с небольшими белорусскими перевозчиками. Но уже больше недели их грузовики не могут въехать на территорию ЕС.

Автовозы есть не только в Беларуси. Доставка автомобилей осуществлялась в том числе и литовским транспортом. Но с 16 апреля уже для него закрыты белорусские дороги. Проблема. Но решаемая.

Компаниям, которые возят машины из Европы, несколько проще, чем фирмам, занимающимся доставкой "американцев". У них остается обширное пространство для маневра, хотя процесс несколько усложняется.

Тем, кто работал с белорусскими перевозчиками, придется искать новых партнеров в странах ЕС, в первую очередь в Литве. Пока цены на транспортировку остаются стабильными, но рост спроса на услуги может повлечь за собой и повышение их стоимости. Что, в свою очередь, скажется на итоговой цене доставляемого автомобиля.

Когда перевозчик найден – возможны варианты. В первую очередь это доставка до приграничного логистического центра на территории Беларуси и выгрузка доставляемых автомобилей там. Ну а дальше либо перегрузка на местный автовоз и транспортировка до конечного пункта назначения, либо машины придется перегнать своим ходом, благо почти все "европейцы" находятся в исправном состоянии.

Многие представители рынка считают разумным второй вариант, особенно когда речь не идет о большом количестве ввозимых автомобилей одновременно. За одной-двумя машинами проще приехать в условные Ошмяны и уехать на них в Минск или другой город.

Перецепка прицепа с европейской "головы" на белорусскую теоретически возможна, но на практике ею пользоваться не будут. Этот вариант рабочий только для больших автовозов в составе тягача и полуприцепа. Такие не всегда используют даже крупные транспортные компании, как правило часть машин грузится на площадки тягача, часть – на прицеп. Ну а мелкие перевозчики и вовсе используют небольшие грузовики а-ля эвакуатор, к которым цепляют лафет.

Альтернатива – доставка автомобилей до приграничной территории в Польше или Литве, откуда машины будут забирать непосредственные заказчики или представители фирмы-посредника и перегонять их в Беларусь.

Наконец, как в девяностые-нулевые, никто не запрещает специально обученному человеку отравиться в одну из стран Европы, приобрести там автомобиль и приехать на нем самому. Конечно, с распространением доставки автовозами к такому варианту прибегали в основном те, кто самостоятельно привозят машины на продажу. Но известно, что своим ходом пригоняли авто заказчикам и некоторые компании, особенно в случае покупки автомобиля в Германии. Эта схема хороша в условиях огромных очередей из фур на границе, т.к. позволяет экономить время.

В общем, машины из стран ЕС, несмотря на возникшие логистические трудности, никуда не денутся. Европейские перевозчики будут доставлять автомобили до приграничного ТЛЦ на территории Беларуси, откуда их заберут уже своим ходом. Именно по этой схеме сегодня планируют работать крупные игроки рынка авто из Европы под заказ. По их словам, это не приведет к серьезному удорожанию автомобиля для заказчика: итоговая цена увеличится примерно на 100 евро. А вместе с ней вырастет и срок доставки.

"Американцы" могут поехать через Грузию

По нашей информации, машины из Штатов до сих пор приплывают в Клайпеду, откуда далее следуют на автовозе в Беларусь. И доставка опять же литовским перевозчиком до ближайшего к границе ТЛЦ на территории РБ – на сегодня единственный рабочий вариант. Дальше перегрузка на белорусский автовоз или эвакуатор и перевозка в конечный пункт назначения. Конечно, если повреждения машины позволяют ей передвигаться самостоятельно, она может уехать с территории ТЛЦ своим ходом.

Сейчас с момента заказа автомобиля в США до выгрузки его в порту Клайпеды проходит около двух месяцев. В компаниях, доставляющих машины из-за океана, опасаются, что в условиях нестабильности ситуации в мире, правила игры могут радикально измениться, поэтому разрабатывают альтернативные маршруты перевозок. В качестве основного рассматривается вариант доставки автомобилей морем в Грузию с дальнейшей транспортировкой автовозами в Беларусь через территорию России. Как это отразится на итоговой цене доставляемой машины – пока сказать трудно.

При этом грузинское направление может стать спасительной соломинкой и для малых белорусских перевозчиков с небольшими автовозами. Ведь лучше возить машины из Грузии, чем не возить ничего.

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