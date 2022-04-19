Google Maps показал на картах военные объекты России в высоком разрешении 10 19.04.2022, 19:34

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Как с этим обстоят дела в Беларуси.

Вчера стало известно, что после российского вторжения в Украину сервис Google Maps стал показывать в максимально хорошем качестве стратегические объекты Вооруженных сил РФ, от авианосца «Адмирал Кузнецов» до авиабаз и хранилищ ядерных зарядов, пишет zerkalo.io.

После детального рассмотрения выяснилось, что особого повышения качества снимков для стратегических объектов в Беларуси не наблюдается — очевидно, нововведение Google Maps касается только российских баз (хотя как минимум некоторое время российская авиация базировалась и на белорусских аэродромах, совершая с них налеты на территорию Украины).

Однако в ряде случаев рассмотреть то, что находится в Беларуси, достаточно просто — вплоть до опознания конкретных типов боевой техники. Большую помощь нам оказал канал о белорусской авиации «ОтВинта | Авиация Беларуси».

Сначала мы рассмотрели наиболее близкий к Минску объект — 50-ю смешанную авиационную базу в Мачулищах, к югу от столицы. Из космоса она выглядит вот так.

Субъективно кажется, что качество изображения снимков именно этой базы — наилучшее среди всех военных объектов Беларуси. На аэродроме отчетливо видны четыре самолета — два больших и два поменьше. Это единственные виды транспортных самолетов, имеющихся в белорусской авиации — Ил-76МД (побольше) и Ан-26 (поменьше). Самолеты летают над столицей во время всех воздушных парадов.

Помимо транспортной авиации, на аэродроме базируются белорусские военные вертолеты. Вот они.

Сверху геликоптеры непросто отличить друг от друга, но, судя по всему, это Ми-8-МТВ-5, серьезно модернизированная версия легендарных Ми-8. В белорусской армии их всего 12, техника закупалась у России, начиная с 2016 года. Вертолет несет металлокерамическую броню, может перевозить крупногабаритные или обычные грузы, или до 36 десантников. При необходимости он выгружает десант всего за 15 секунд.

Судя по всему, на следующем снимке единственные ударные вертолеты белорусских войск — Ми-24. В отличие от Ми-8-МТВ-5, каким-то существенным модернизациям эти машины не подвергались и основательно устарели.

Переместимся западнее, на место расположения всей истребительной авиации Беларуси — 61-ю истребительную авиабазу в Барановичах. С огромной высоты она смотрится вот так.

На аэродроме видны стоящие рядом истребители и винтовые самолеты-бипланы. С огромной вероятностью это самолеты Су-27. А биплан — похоже, учебный Ан-2.

Самолеты на следующих снимках весьма интересны. Это фронтовые бомбардировщики Су-24, которых на вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси нет. Такие самолеты имеются у России и Украины — однако перед нами, скорее всего, не российские самолеты. Дело в том, что до 2012 года Су-24 и тяжелые истребители Су-27 стояли на вооружении в Беларуси — потом от них отказались из-за дороговизны обслуживания, и самолеты отправились на хранение. Очевидно, так эти бомбардировщики и хранятся.

Самолеты поблизости от Су-24, очевидно, являются версиями истребителя Су-27. У Беларуси сейчас на вооружении есть внешне похожие на них Су-30СМ, однако как минимум самолет слева Су-27 — об этом говорит отсутствие ПГО (переднего горизонтального оперения) — оно выглядит как маленькие крылышки в носовой части самолета. Два самолета справа могут быть и Су-30СМ, качество не позволяет определить точно.

Разумеется, на авиабазе имеется и несколько МиГ-29 — эти легкие самолеты составляют основу истребительной авиации Беларуси. Два размытых силуэта самолетов рядом с двумя машинами — не стелс-истребители, а очевидно дефект съемки.

Последняя из крупных авиабаз, которую мы рассмотрим сегодня — аэродром 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде. Посмотрим на него с высоты.

Первыми на аэродроме нам удалось обнаружить не боевые, а учебные самолеты. Качество изображение хуже, чем на снимках аэродромах в Мачулищах и Барановичах, но вряд ли мы ошибаемся — на кадрах явно L-39.

L-39 — вполне себе ветеран. Еще в начале семидесятых этот чехословацкий самолет был выбран как основной для тренировки пилотов стран Варшавского договора, именно на нем учились летать пилоты, которым предстояло воевать в Третьей мировой.

К счастью, ее не случилось, но L-39 состоят на вооружении и сейчас. Самолет годится для обучения технике пилотирования днем и ночью, в разных погодных условиях и позволяет изучать элементы боевого применения. Помимо этого, самолеты — постоянные участники воздушных парадов, где они рисуют красными и зелеными дымами официальный белорусский флаг в небе.

Еще несколько самолетов, которые нам удалось заметить, — штурмовики Су-25.

Легендарный «грач» Су-25 стал первым за долгое время специализированным штурмовиком. До этого считалось, что непосредственную поддержку войскам на поле боя окажут истребители, но они не справились. В результате долгой разработки в 70-х годах и появился этот довольно удачный, хорошо вооруженный и защищенный самолет. Правда, на сегодняшний день это весьма устаревшая машина.

Последней замеченной нами моделью самолета стал российский Як-130. Учебно-боевые машины в количестве 12 штук поступили в Беларусь из России в десятых годах. В 2021 году один борт потерпел крушение, а пилоты погибли.

В принципе, он выполняет совершенно те же цели, что и L-39, но делает это лучше. А еще в случае войны умеет «работать» легким штурмовиком и нести высокоточное вооружение.

Техники, которую мы смогли бы однозначно идентифицировать как российскую, на снимках обнаружить не удалось.

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