«Враг дрогнул и побежал»: на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназ
- 2.04.2022, 8:00
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Уничтожено более 30 единиц боевой техники противника.
В Черниговской области Вооруженные силы Украины разгромили российские войска у села Велика Дорога.
В результате более 30 единиц боевой техники уничтожены и захвачены, рассказал военкор Юрий Бутусов в Facebook.
"После серии сокрушительных ударов ВСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провел эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", - сообщил он.
По его данным, российское командование ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты.
"Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники", - добавил Бутусов.