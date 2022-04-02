«Враг дрогнул и побежал»: на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназ 2.04.2022, 8:00

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Уничтожено более 30 единиц боевой техники противника.

В Черниговской области Вооруженные силы Украины разгромили российские войска у села Велика Дорога.

В результате более 30 единиц боевой техники уничтожены и захвачены, рассказал военкор Юрий Бутусов в Facebook.

"После серии сокрушительных ударов ВСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провел эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", - сообщил он.

По его данным, российское командование ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты.

"Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники", - добавил Бутусов.

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