Британская разведка: От пожаров в Белгороде пострадают войска РФ под Харьковом 2.04.2022, 8:10

У врага из без того серьезные проблемы с логистикой.

Пожар в Белгороде уничтожил несколько цистерн с нефтью на местных складах.

Об этом говорится в разведданных Британии.

Вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.

Особенно может пострадать обеспечение российских войск, окруживших Харьков (60 км от Белгорода).

Взрывы в Белгороде: что известно

Вечером, 30 марта, в Белгороде взорвались склады с боеприпасами. В России сразу же заявили, что причиной инцидента стал "человеческий фактор".

Мощные взрывы прогремели и в районе села Красный Октябрь в Белгородской области Российской Федерации. Предварительно, пострадали четверо российских военных.

В Генштабе, комментируя взрывы на складах в РФ, отметили, что россияне продолжают хранить и использовать устаревшие боеприпасы. Пожар произошел в связи с нарушением требований безопасности эксплуатации, официально заявили в Украине.

1 апреля произошел еще взрывы на нефтебазе посреди города. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, однако в Минобороны Украины ответили, что за взрывы на территории России ответственность несет только российское командование.

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