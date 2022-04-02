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ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского офицера

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  • 2.04.2022, 8:15
  • 23,666
ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского офицера

Он командовал гвардейской мотострелковой бригадой.

Украинские защитники ликвидировали очередного командира вторгшейся на территорию страны путинской армии. Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm в официальном Telegram-канале

Украинские бойцы убили командира мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии восточного военного округа Руслана Петрухина.

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