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Возле Попасной украинские войска разбили большую группу кадыровцев

  • 2.04.2022, 8:37
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Возле Попасной украинские войска разбили большую группу кадыровцев

Погибших оккупанты оставили на поле боя.

Российская армия понесла немалые потери среди личного состава. ВСУ продолжает отражать атаки врага на Луганском направлении.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 апреля.

Известно, что в больницы в области массово поступают "кадыровцы".

"Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя.

В то же время за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Вместе с тем за сутки на Донецком и Луганском направлении ВСУ отбили 9 вражеских атак. Наши защитники уничтожили 8 танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем.

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