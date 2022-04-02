Возле Попасной украинские войска разбили большую группу кадыровцев
- 2.04.2022, 8:37
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Погибших оккупанты оставили на поле боя.
Российская армия понесла немалые потери среди личного состава. ВСУ продолжает отражать атаки врага на Луганском направлении.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 апреля.
Известно, что в больницы в области массово поступают "кадыровцы".
"Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев", – говорится в сообщении.
По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя.
В то же время за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.
Вместе с тем за сутки на Донецком и Луганском направлении ВСУ отбили 9 вражеских атак. Наши защитники уничтожили 8 танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем.