Какие товары в Беларуси подорожают больше всего? 4 2.04.2022, 8:40

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Не менее 28% продовольствия критически зависит от импортных поставок.

Рост закупочных цен произошел из-за ожидаемого дефицита продовольствия в мире, осложненной логистики и общей геополитической неопределенности.

По оценкам исследовательской компании InComeIn, более половины среднестатистической продуктовой корзины белорусского потребителя приходится на группы товаров, производство которых не зависит либо только опосредованно зависит от импортных поставок.

Не менее 28% потребляемого продовольствия критически или сильно зависит от импортных поставок. Эта доля может быть еще выше, поскольку в статистику потребления домохозяйств не входят чай и кофе, соки и напитки.

Критически зависят от импорта фрукты, орехи и отдельные овощи (прежде всего томаты), некоторые злаки, которые не выращиваются в Беларуси (например, рис), чай и кофе, рыба и морепродукты, растительные масла.

Рисовая крупа в Беларусь поставляется в основном из России (реимпортом) и напрямую из Индии и Пакистана. Сложностей нет: из Индии рис идет морем до российских портов, а уже оттуда поставляется в Беларусь.

А вот с гречихой положение дел непростое: 89% импорта гречихи в 2021 году осуществлялось из России и еще 8% обеспечивала Украина. Сложность в том, что Россия до конца августа ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а поставки из Украины невозможны из-за военных действий. Это ставит под угрозу 60% внутреннего рынка гречневой крупы, создавая предпосылки для роста цен даже при их жестком административном регулировании, пишет belretail.by.

Ощутил значительное ухудшение ситуации фруктовый и овощной рынок. Помимо валютного шока и осложненного доступа к заемным оборотным средствам, поставщики фруктов испытывают ряд дополнительных негативных последствий. Из Украины страны активно ввозились картофель (43% от общего объема импорта в натуральном выражении в 2021 году), белокочанная капуста (31%), морковь и свекла (56%), яблоки (6%). Плюс к этому – осложненная логистика из причерноморских (в том числе Турции) и других стран, откуда продукция поставлялась через Украину.

Есть еще сложность: закупка плодоовощной продукции в ряде стран (в Евросоюзе, США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии) возможна только в рамках специально выделенной квоты. Кроме того, административное регулирование цен и торговых надбавок грозит сделать поставки некоторых товаров экономически нецелесообразными. свыше 80% Белорусские импортеры фруктов уже перевели всех клиентов на предоплату, чтобы не допустить роста проблемной дебиторской задолженности.

Ситуация, в которой находятся импортеры рыбы, несколько проще. Основные поставки ведутся из Норвегии и Исландии, более 10% ввозится из России. Через Украину шел транзит рыбы, ввозимой из южных стран, но перестройка логистики на Польшу оказалась несложной.

Крайне сложной остается ситуация на рынке растительных масел. Украина и Россия обеспечивали до 80% всего мирового экспорта подсолнечного масла, в том числе более половины рынка приходилось на Украину. Мировые цены на подсолнечное масло выросли с 1 380 долларов в январе 2022 года до 1 472 долларов в феврале. Апрельские, майские и июньские фьючерсы уже достигли 1 600 долларов за тонну. Беларусь в основном импортирует масло из России, но очевидно, цены на этом рынке будут подвержены общему повышательному тренду.

Стоит ли объяснять, что помимо этого есть товары в высокой степени зависимые от импортных поставок. От 30% до половины розничных продаж приходится на импорт шоколада и других сахаристых кондитерских изделий, мучных кондитерских изделий, отдельных свежих овощей (кроме картофеля) и грибов, фруктовых и овощных соков, макаронных изделий, виноградных вин и алкогольных напитков на их основе.

По всем этим позициям, за исключением алкогольной группы, продукция ввозится в основном из России и Украины.

Продовольствие будет дорожать вследствие изменения и удлинения логистики (из-за отказа ряда мировых логистических компаний сотрудничать с Беларусью, отказа в предоставлении контейнеров, закрытия украинского и черноморского направлений поставок, очередей на границах и роста ставок на перевозки), общего роста мировых цен из-за геополитической неопределенности и ожидания дефицита.

Рост будет тем выше, чем больший объем мирового экспорта обеспечивали Россия и Украина. Прежде всего это зерно, растительные масла, кукуруза, валютных рисков и девальвационных ожиданий, а также сомнений российских и белорусских компаний в возможности свободной покупки валюты по незавышенному курсу.

Спрос будет тяготеть к более низким ценовым сегментам, как из-за падения реальных доходов населения и мобилизационного потребительского поведения, так и из-за новой волны отъезда платежеспособной аудитории.

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