Мэр Ирпеня поблагодарил белорусов из батальона Калиновского за героизм

Мэр Ирпеня поблагодарил белорусов из батальона Калиновского за героизм5
- 2.04.2022, 9:10
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Белорусские добровольцы помогли освободить пригород Киева от оккупантов.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин, который отказался сдавать город оккупантам, поблагодарил белорусов из батальона имени Кастуся Калиновского за героизм.
Об этом сообщает пресс-служба батальона.
«Вы знаете, что воины нашего батальона участвуют в обороне и освобождении Ирпеня. Знает об этом, конечно, и мэр города. И благодарит белорусов, что своими жизнями и помощью защищают Украину и пригород Киева, город Ирпень», — говорится в сообщении.