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Мэр Ирпеня поблагодарил белорусов из батальона Калиновского за героизм

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  • 2.04.2022, 9:10
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Мэр Ирпеня поблагодарил белорусов из батальона Калиновского за героизм

Белорусские добровольцы помогли освободить пригород Киева от оккупантов.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин, который отказался сдавать город оккупантам, поблагодарил белорусов из батальона имени Кастуся Калиновского за героизм.

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

«Вы знаете, что воины нашего батальона участвуют в обороне и освобождении Ирпеня. Знает об этом, конечно, и мэр города. И благодарит белорусов, что своими жизнями и помощью защищают Украину и пригород Киева, город Ирпень», — говорится в сообщении.

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