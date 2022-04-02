Мэр Ирпеня поблагодарил белорусов из батальона Калиновского за героизм 5 2.04.2022, 9:10

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Белорусские добровольцы помогли освободить пригород Киева от оккупантов.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин, который отказался сдавать город оккупантам, поблагодарил белорусов из батальона имени Кастуся Калиновского за героизм.

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

«Вы знаете, что воины нашего батальона участвуют в обороне и освобождении Ирпеня. Знает об этом, конечно, и мэр города. И благодарит белорусов, что своими жизнями и помощью защищают Украину и пригород Киева, город Ирпень», — говорится в сообщении.

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