Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему «Буратино» врага

Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему «Буратино» врага3
- 2.04.2022, 9:36
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В нее попали дважды.
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику россиян. На этот раз ВСУ и ТРО ликвидировали огнеметную систему ТОС-1 "Буратино"
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Тяжелая система, которая могла уничтожать украинские города, теперь превратилась в металлолом благодаря усилиям украинских защитников.
На видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ, видно, как украинцы дважды попадают в системы оккупантов.