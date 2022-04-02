Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему «Буратино» врага 3 2.04.2022, 9:36

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В нее попали дважды.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику россиян. На этот раз ВСУ и ТРО ликвидировали огнеметную систему ТОС-1 "Буратино"

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Тяжелая система, которая могла уничтожать украинские города, теперь превратилась в металлолом благодаря усилиям украинских защитников.

На видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ, видно, как украинцы дважды попадают в системы оккупантов.

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