закрыть
2 апреля 2022, суббота, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему «Буратино» врага

3
  • 2.04.2022, 9:36
  • 5,648
Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему «Буратино» врага

В нее попали дважды.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику россиян. На этот раз ВСУ и ТРО ликвидировали огнеметную систему ТОС-1 "Буратино"

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Тяжелая система, которая могла уничтожать украинские города, теперь превратилась в металлолом благодаря усилиям украинских защитников.

На видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ, видно, как украинцы дважды попадают в системы оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников