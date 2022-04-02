Украинские десантники уничтожили из ПТРК «Корсар» два российских вертолета

Украинские десантники уничтожили из ПТРК «Корсар» два российских вертолета6
- 2.04.2022, 10:08
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Это первый случай в истории войны, когда воздушную цель поразили из противотанкового ракетного комплекса.
Военные 95-й бригады ВСУ в районе Харьковщины сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Российской Федерации.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНИАН.
Бойцы уничтожили вертолеты с помощью расчета отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это, по сути, первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель.
На видео горят вертолеты противника после "успешного" приземления. "Дело сделано", - слышен голос украинского бойца за кадром.