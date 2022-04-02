Обстрел роддома в Мариуполе: украинка рассказала, что произошло на самом деле 2.04.2022, 10:16

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Снимок беременной девушки с ранениями на лице шокировал мир.

Российские оккупационные войска 9 марта открыли огонь из артиллерии по Мариуполю. Под обстрел попал роддом, в котором на тот момент находилось много беременных, рожениц и персонала. После нападения мир облетело фото девушки из обстрелянного города - Марианны Вышемирской (Пидгурской), которая в тот момент была на последних сроках беременности. Снимок сделал фотограф Евгений Малолетка для Associated Press.

Снимок беременной девушки с ранениями на лице шокировал мир, но российская пропаганда в один голос заявляла, что данное фото, как и сам обстрел роддома - фейк, а сама Марианна якобы снялась в постановочной фотосессии. Страницу девушки в Instagram быстро нашли, потому что Вышемирская - модель и бьюти-блогер. Сейчас, почти через месяц после произошедшего, девушка рассказала в Instagram-stories, что же произошло на самом деле, передает glavred.info.

Марианна Пидгурская родилась во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Потом жила в захваченном пророссийскими боевиками Донецке, а в 2020 году она переехала в Мариуполь. Работала моделью в агентстве L`Fashion Models, участвовала в модных показах и рекламных кампаниях. В 2021 году Марианна Пидгурская вышла замуж за Юрия Вышемирского.

Девушка рассказала, что буквально со 2 марта в Мариуполе не было электричества, воды и газа. Выехать из города было невозможно.

6 марта девушка пришла в роддом №3 в Мариуполе.

"Не путайте первый роддом. Который перинатальный центр и находится на окраине Мариуполя - его в конце февраля заняли военные. То есть, они попросили всех рожениц, чтобы те отправлялись домой, остальных перевели в третий роддом, в котором я находилась с 6-го марта по 9-е марта включительно. То есть он функционировал, в нем находился персонал, беременные и роженицы. Уже 9-го марта случилось то, что случилось, как это произошло непонятно", - сказала девушка, отметив, что сама в тот момент ничего не слышала.

По словам Марианны, беременные и роженицы находились на первых-вторых этажах больницы. Те, кому было очень страшно - в подвале. После взрыва женщин эвакуировали в подвал, а оттуда буквально уже через пять минут начали эвакуировать на выезд.

"Сперва эвакуировали раненых, затем рожениц с детками, следом беременных и в последнюю очередь мирных жителей - у нас из окрестных домов люди приходили и сидели в подвале. Я эвакуировалась одна из последних, потому что у меня ранений никаких особых не было, только небольшое рассечение вверху, поэтому я пропустила перед собой всех остальных девочек, кто паниковал сильно", - рассказала пострадавшая.

Также Вышемирская добавила, что согласия на фото не давала, и даже просила фотографа этого не делать. Также она не давала согласия на публикацию снимка.

"Я вышла на улицу и просила полицию, чтобы они поднялись со мной на второй этаж в мою палату, чтобы забрать вещи. У меня там остались документы, детские вещи. И поэтому я, наверное, еще минут 30 провела под роддомом, собственно там меня и фотографировали. Когда я увидела, что репортер делает фото я его попросила, чтобы он этого не делал, потому что мне это не нужно, и я этого не хочу", - сказала Марианна.

Тем не менее, снимок с девушкой облетел уже весь мир и побывал на первых полосах многих газет.

Отметим, 10 марта Марианна родила дочь.

Напомним, что в России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе.

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