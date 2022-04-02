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Лондонская биржа LME приостановила размещение ряда металлов из России

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  • 2.04.2022, 10:18
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Лондонская биржа LME приостановила размещение ряда металлов из России

Запрет затронет бизнес крупнейших российских олигархов.

Лондонская биржа металлов (LME) решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах, говорится в сообщении торговой площадки.

Запрет вводится в том числе в отношении меди "Норникеля" и "Уралэлектромеди", алюминия "Русала", произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах.

В список также попали алюминиевые сплавы ("СЕАЛ и К", "Пермцветмет" и Братский алюминиевый завод "Русала") и свинец, произведенный на заводе "Фрегат".

Решение распространяется на металлы, экспортированные Россией начиная с 25 марта. В отношении металлов, отгруженных до этой даты, склады должны будут предоставить подтверждающие документы.

Запрет на размещение металлов принят в связи с тем, что Великобритания 15 марта ввела дополнительную пошлину в 35% на ввоз в страну российских меди, свинца, а также первичного алюминия и алюминиевых сплавов.

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