Лондонская биржа LME приостановила размещение ряда металлов из России 1 2.04.2022, 10:18

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Запрет затронет бизнес крупнейших российских олигархов.

Лондонская биржа металлов (LME) решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах, говорится в сообщении торговой площадки.

Запрет вводится в том числе в отношении меди "Норникеля" и "Уралэлектромеди", алюминия "Русала", произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах.

В список также попали алюминиевые сплавы ("СЕАЛ и К", "Пермцветмет" и Братский алюминиевый завод "Русала") и свинец, произведенный на заводе "Фрегат".

Решение распространяется на металлы, экспортированные Россией начиная с 25 марта. В отношении металлов, отгруженных до этой даты, склады должны будут предоставить подтверждающие документы.

Запрет на размещение металлов принят в связи с тем, что Великобритания 15 марта ввела дополнительную пошлину в 35% на ввоз в страну российских меди, свинца, а также первичного алюминия и алюминиевых сплавов.

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