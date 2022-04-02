Один из руководителей российской разведки отправил спецназ на смерть и скрывает огромные потери 2 2.04.2022, 11:13

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Только в одно дагестанское село не вернутся по меньшей мере 20 оккупантов.

Террористы из войсковой части 25908 или 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений спецназначения ГРУ принимают активное участие в боевых действиях на территории Украины. Как и другие захватчики, эти профессиональные нелюди совершили множество военных преступлений.

Список военнослужащих ГРУ из Дагестана, которых Путин привлек к войне на Украине, появился в сообществе "Солдат, вернись домой" в телеграмме. Согласно документам, которые получили авторы проекта, руководит центром 50-летний Ян Оленин.

2 апреля российский спецназовец как раз отмечает свой юбилей.

Высшее руководство не знает о потерях

По данным источников 24 канала в разведке, террористы из войсковой части 25908 были переброшены из России на украинскую территорию еще в начале войны.

Захватчиков с целью проведения разведки и диверсий, руководство оккупантов отправляло на задание отдельные группы ДРГ, которых успешно уничтожали украинские военные.

Потери среди личного состава Оленин от своего начальства скрывает.

Сколько именно террористов положил в украинскую землю своим бездумным командованием начальник центра, неизвестно. Однако в дагестанское село Ботлих никогда не вернутся по меньшей мере 20 оккупантов. Вероятно, не привезут их даже в гробах, поскольку Россия не собирается забирать тела своих граждан, которыми усеяна украинская земля.

Не интересует вывоз ликвидированных ГРУшников и самого Оленина.

"Передаем самые искренние поздравления Яну Оленину, военному преступнику из 1327 центра ГРУ. Желаем следующий день рождения отпраздновать в Гааге. Знаем всех. Никто не убежит от наказания за содеянное в Украине, – написали авторы проекта "Солдат, вернись домой".

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