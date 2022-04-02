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Мародеры отправляют из белорусского Мозыря награбленные вещи в РФ: видеофакт

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  • 2.04.2022, 12:31
  • 11,002
Мародеры отправляют из белорусского Мозыря награбленные вещи в РФ: видеофакт

Оккупанты штурмуют в Беларуси службы курьерских доставок.

Сбежавшие из Киевской области российские оккупанты-мародеры, штурмуют курьерские доставки, чтобы отправить домой награбленное

«Сейчас оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей», - пишет «Беларускі Гаюн».

Также сообщается, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. У них уточнили, что там будет, на что они ответили: «мобильные телефоны, вещи».

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