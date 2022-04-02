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«Прокол» РФ: Украина узнала имена российских атомщиков, орудовавших на ЗАЭС

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  • 2.04.2022, 12:49
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«Прокол» РФ: Украина узнала имена российских атомщиков, орудовавших на ЗАЭС

Названы фамилии международных преступников.

Российские атомщики, находящиеся на Запорожской АЭС, попросили отметить командировки.

Об этом глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил на видео, размещенном в Теlegram-канале компании, передает УНИАН.

Он отметил, что россияне прислали на станцию свой персонал, 11 работников атомных предприятий, и сначала украинская сторона не могла их идентифицировать. Но потом россияне сами подали список, попросив отметить командировки.

"Они приходят и спрашивают у директора электростанции: "У вас есть печать?", директор спросил: "А для чего вам?". "Командировки отметить". Директор говорит: "Давайте ваш список, всех отметим". И они сдали все свои фамилии и откуда они приехали", - сказал Котин.

Напомним, 4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов. По словам представителя этой группы, их направили для "оценки" ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также "оказания помощи" с ремонтами. Другой причиной их появления также назвали отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.

По данным пресс-службы "Энергоатома", на сегодняшний день все шесть энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, ротация работников происходит. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но персонал вынужден все технические решения согласовывать с их командиром.

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