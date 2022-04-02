«Прокол» РФ: Украина узнала имена российских атомщиков, орудовавших на ЗАЭС 1 2.04.2022, 12:49

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Названы фамилии международных преступников.

Российские атомщики, находящиеся на Запорожской АЭС, попросили отметить командировки.

Об этом глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил на видео, размещенном в Теlegram-канале компании, передает УНИАН.

Он отметил, что россияне прислали на станцию свой персонал, 11 работников атомных предприятий, и сначала украинская сторона не могла их идентифицировать. Но потом россияне сами подали список, попросив отметить командировки.

"Они приходят и спрашивают у директора электростанции: "У вас есть печать?", директор спросил: "А для чего вам?". "Командировки отметить". Директор говорит: "Давайте ваш список, всех отметим". И они сдали все свои фамилии и откуда они приехали", - сказал Котин.

Напомним, 4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

Среди них были идентифицированы главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов. По словам представителя этой группы, их направили для "оценки" ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также "оказания помощи" с ремонтами. Другой причиной их появления также назвали отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками.

По данным пресс-службы "Энергоатома", на сегодняшний день все шесть энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, ротация работников происходит. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но персонал вынужден все технические решения согласовывать с их командиром.

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