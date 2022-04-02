Бойцы ВСУ разбили 70-й мотострелковый полк армии РФ
- 2.04.2022, 12:57
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Враг понес большие потери в районе действия оперативно-тактической группы «Восток».
Оперативно-тактическая группировка ВСУ «Восток» одержала очередную победу над оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
Вчера, в районе оперативно-тактической группировки «Восток» украинские защитники изрядно «дали по зубам» агрессору, превратив много техники в металлолом, а российских фашистов в удобрение.
В боях вновь «засветился» 70-й мотострелковый полк армии РФ (город Шали, Чечня).