Бойцы ВСУ разбили 70-й мотострелковый полк армии РФ 2.04.2022, 12:57

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Враг понес большие потери в районе действия оперативно-тактической группы «Восток».

Оперативно-тактическая группировка ВСУ «Восток» одержала очередную победу над оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Вчера, в районе оперативно-тактической группировки «Восток» украинские защитники изрядно «дали по зубам» агрессору, превратив много техники в металлолом, а российских фашистов в удобрение.

В боях вновь «засветился» 70-й мотострелковый полк армии РФ (город Шали, Чечня).

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