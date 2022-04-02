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Бойцы ВСУ разбили 70-й мотострелковый полк армии РФ

  • 2.04.2022, 12:57
  • 3,858
Бойцы ВСУ разбили 70-й мотострелковый полк армии РФ

Враг понес большие потери в районе действия оперативно-тактической группы «Восток».

Оперативно-тактическая группировка ВСУ «Восток» одержала очередную победу над оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Вчера, в районе оперативно-тактической группировки «Восток» украинские защитники изрядно «дали по зубам» агрессору, превратив много техники в металлолом, а российских фашистов в удобрение.

В боях вновь «засветился» 70-й мотострелковый полк армии РФ (город Шали, Чечня).

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