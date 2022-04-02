Украина уже уничтожила три воздушные армии РФ 3 2.04.2022, 13:23

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Сбиты шесть авиационных полков самолетов и шесть полков вертолетов.

Вооруженные силы Украины по количеству уже уничтожили фактически три воздушные армии противника - по полторы армии российских самолетов и вертолетов.

Если партнеры Украины не закрывают ее небо, то могли бы предоставить хотя бы соответствующее вооружение, чтобы Украина могла сама защитить себя от обстрелов с воздуха. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Мы сбили шесть авиационных полков самолетов и шесть полков вертолетов. То есть это уже полторы воздушные армии в одном случае и в другом. Поэтому мы сами закрыли и закрываем очень хорошо, если нам предоставить соответствующее оружие. Мы ее ждем", – сказал советник председателя ОП.

Однако он отметил, что оккупанты еще долго будут бить ракетами по Украине, ведь у них есть много крылатых ракет воздушного базирования. Россияне преимущественно осуществляют такие обстрелы из стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в украинское воздушное пространство, говорит Арестович.

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