Уничтожен военный грузовик РФ со стиральными машинами и бытовой техникой, награбленной в домах под Киевом

Уничтожен военный грузовик РФ со стиральными машинами и бытовой техникой, награбленной в домах под Киевом11
- 2.04.2022, 14:09
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Фотофакт.
Российские войска в Украине активно занимаются мародерством. Об этом свидетельствуют многочисленные видео и фото, появляющиеся в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Так, сегодня член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко опубликовал в телеграм-канале фото уничтоженного российского военного грузовика со стиральными машинами и другой бытовой техникой, разграбленной в домах под Киевом.