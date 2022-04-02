Уничтожен военный грузовик РФ со стиральными машинами и бытовой техникой, награбленной в домах под Киевом 11 2.04.2022, 14:09

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Фотофакт.

Российские войска в Украине активно занимаются мародерством. Об этом свидетельствуют многочисленные видео и фото, появляющиеся в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко опубликовал в телеграм-канале фото уничтоженного российского военного грузовика со стиральными машинами и другой бытовой техникой, разграбленной в домах под Киевом.

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