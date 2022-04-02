Супер-оружие для ВСУ: как дрон-камикадзе будет вселять ужас во врагов Украины 10 2.04.2022, 15:00

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Барражирующие боеприпасы Switchblade официально вошли в очередной пакет военной помощи США.

Вооруженные Силы Украины уже в ближайшем будущем начнут использование против армии РФ Switchblade. Это новый тип вооружения - барражирующий боеприпас, или, как их еще называют, дрон-камикадзе.

О включении 100 единиц Switchblade в пакет помощи президент США Джо Байден сообщил еще 16 марта. Но к этой дате необходимо еще добавить обучение операторов, которые должны овладеть этим новым типом оружия. Учитывая относительную простоту Switchblade и наличие значительного количества операторов БПЛА в Украине - это как раз несколько недель, передает УНИАН.

Switchblade - особенности дрона-камикадзе

Идея дрона-камикадзе отличается максимальным прагматизмом и эффективностью. Взять простой БПЛА небольшого размера, добавить в него взрывчатку и отправить в сторону врага, управляя его полетом "смотря" прямо из дрона.

Более того, это позволяет реализовать одно важнейшее преимущество, которого нет в ракетах типа "выстрелил-забыл" - перевод на более приоритетную цель уже после пуска. Или вообще "слепой пуск", когда дрон-камикадзе запускается в приблизительный район цели, в котором оператор проводит разведку и уже после этого атакует. Именно поэтому такое оружие получило и еще одно название - "барражирующий боеприпас", потому что существует возможность подождать в воздухе перед уничтожением цели.

Фактически дрон-камикадзе - это настоящий высокоточный боеприпас, но он значительно дешевле ракеты, потому что не требует дорогих и сложных головок самонаведения. Но некоторое время военные в генеральных штабах по всему миру смотрели на такие барражирующие боеприпасы с откровенным скептицизмом.

Даже довольно убедительные разработки Израиля, который стал пионером в области боевой беспилотной техники, считались экзотикой. В частности, в 2011 году США, скорее всего в качестве эксперимента, заказало у компании AeroVironment первую партию барражирующих боеприпасов Switchblade для сил специальных операций, после чего их использование интересовало только узкоспециализированных специалистов.

Аналогичный скептицизм проявило и украинское руководство, когда в 2016 году отказалось от польского дрона-камикадзе Warmate от WB Electronics, да еще и на шикарных условиях локализации производства. В противоположность самим полякам, которые именно Warmate сделали главным противотанковым средством своей территориальной обороны.

Но уже через 4 года в мире произошла подлинная революция в представлении о поле боя - война за Нагорный Карабах. В ней барражирующие боеприпасы сыграли одну из главных ролей. В частности израильскими Harop Азербайджан вывел из строя дальнобойные ЗРК противника, с помощью Spike NLOS - бил по командным пунктам, а турецким Alpagu устроил настоящую охоту за личным составом противника.

Именно Нагорный Карабах доказал, что небольшой барражирующий боеприпас на поле боя может быть эффективнее дорогой ракеты. А о дронах-камикадзе начал говорить весь военный мир. Поэтому и намерение США передать Украине Switchblade вполне логично и понятно - предоставить дополнительное преимущество ВСУ в боях против армии РФ.

Возможности Switchblade

Следует отметить, что существует две версии Switchblade, которые различаются размерами и мощностью боевой части. Но принцип их запуска аналогичен - минометный старт, позволяющий их использовать даже с ограниченных площадок.

Кстати свое название Switchblade - "складной нож" этот дрон-камикадзе получил из-за своих крыльев, которые раскладываются после старта.

Самым мощным является Switchblade-600, весящий 15 кг и несущий боевую часть аналогичную ПТРК Javelin, то есть способный уничтожить любой танк в мире. Он может находиться в воздухе более 40 минут и уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Во время атаки он разгоняется до 185 км/ч.

Switchblade-300, который был создан раньше - значительно меньше. Вес дрона всего 2,5 кг, а его боевая часть - эквивалентна 40-мм гранате для подствольного гранатомета, то есть способна уничтожить только не бронированную технику или личный состав. Также значительно меньше и время в воздухе и дальность - 15 минут и 10 км. А максимальная скорость - до 160 км/ч.

То есть, необходимо понимать, что Switchblade-300, который был заказан США для своих спецназовцев еще 9 лет назад, фактически "карманный высокоточный подствольник" против террористов.

Существует утверждение, что Switchblade-300 может перехватывать другие дроны, но его максимальная высота полета, согласно открытым данным, составляет до 150 метров, что делает эту задачу довольно сложной. Российские "Орлан-10" и другие дроны армии РФ редко спускаются ниже 500 метров.

Поэтому максимальную пользу в боях против армии РФ может принести более мощный Switchblade-600, с помощью которого возможно будет открыть настоящую охоту на машины управления и связи, зенитно-ракетные комплексы и другие важные цели арми РФ.

Switchblade-300 - характеристики

Вес: 2,5 кг

Время полета: 15 минут

Оперативная дальность: 10 км

Максимальная скорость: 160 км/ч

Эквивалент боевой части: 40-мм граната

Switchblade-600 - характеристики

Вес: 15 кг

Время полета: 40 минут

Оперативная дальность: 40 км

Максимальная скорость: 185 км/ч

Эквивалент боевой части: FGM-148 Javelin

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