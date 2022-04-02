Главу белорусской общины Николаева нашли под завалами после удара российской ракеты 3 2.04.2022, 15:36

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Татьяна Деменникова

Ее тело опознали родственники.

Главу белорусской общины Николаева нашли под завалами подорванной ракетным ударом РФ облгосадминистрации.

Татьяну Деменникову, которая работала в экономическом департаменте Николаевской областной государственной администрации и возглавляла областное национально-культурное общество белорусов «Голас Радзiмы», сегодня достали из-под завалов.

Ее тело опознали родственники, сообщает «Радыё Свабода».

Татьяна Деменникова стала одной из 33 жертв, погибших в результате обстрела 29 марта россиянами здания облгосадминистрации.

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