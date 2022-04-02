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Главу белорусской общины Николаева нашли под завалами после удара российской ракеты

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  • 2.04.2022, 15:36
  • 5,754
Главу белорусской общины Николаева нашли под завалами после удара российской ракеты
Татьяна Деменникова

Ее тело опознали родственники.

Главу белорусской общины Николаева нашли под завалами подорванной ракетным ударом РФ облгосадминистрации.

Татьяну Деменникову, которая работала в экономическом департаменте Николаевской областной государственной администрации и возглавляла областное национально-культурное общество белорусов «Голас Радзiмы», сегодня достали из-под завалов.

Ее тело опознали родственники, сообщает «Радыё Свабода».

Татьяна Деменникова стала одной из 33 жертв, погибших в результате обстрела 29 марта россиянами здания облгосадминистрации.

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