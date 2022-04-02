Херсонские депутаты: «Крымский сценарий» в области потерпел крах 2 2.04.2022, 18:10

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Главы общин наотрез отказались работать под флагами оккупантов.

Уже в первые дни войны войска РФ захватили ряд городков на украинской Херсонщине. У них были планы повторить там крымский сценарий, но он потерпел сокрушительный крах.

Ситуацией в городе и области по состоянию на 2 апреля поделился в "Фейсбуке" первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

После захвата территории области рашисты пытались создать "атмосферу праздника уволенного и счастливого населения". Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения. Однако эта история с треском провалилась.

По словам Соболевского, областной совет, который за время войны принял публичное обращение о территориальной целостности Украины и непризнания любых референдумов о создании квазиреспублики, и главы общин отказались работать под флагами захватчиков и по их законам.

"Много крупнейших предприятий открыли свои склады для гумпотреб населения вместо того, чтобы строить экономичные сети с Крымом", – рассказал чиновник.

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