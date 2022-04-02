Литовские пограничники рассказали о ночных выстрелах со стороны Беларуси 6 2.04.2022, 19:18

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Их было 10.

Литовские пограничники в пятницу, 1 апреля, остановили 63 мигрантов, которые пытались перейти границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы.

К тому же, как сообщает пограничная служба Литвы, в ночь на субботу с белорусской стороны прозвучало десять выстрелов из автоматического оружия. Погранкомитет Беларуси не сообщал о каких-либо инцидентах с применением оружия на границе с Литвой за последние сутки.

Всего за три месяца этого года литовские пограничники остановили 1147 нелегальных мигрантов из Беларуси.

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