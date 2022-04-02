закрыть
2 апреля 2022, суббота, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники рассказали о ночных выстрелах со стороны Беларуси

6
  • 2.04.2022, 19:18
  • 12,104
Литовские пограничники рассказали о ночных выстрелах со стороны Беларуси

Их было 10.

Литовские пограничники в пятницу, 1 апреля, остановили 63 мигрантов, которые пытались перейти границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы.

К тому же, как сообщает пограничная служба Литвы, в ночь на субботу с белорусской стороны прозвучало десять выстрелов из автоматического оружия. Погранкомитет Беларуси не сообщал о каких-либо инцидентах с применением оружия на границе с Литвой за последние сутки.

Всего за три месяца этого года литовские пограничники остановили 1147 нелегальных мигрантов из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина