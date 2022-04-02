закрыть
2 апреля 2022, суббота, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами

1
  • 2.04.2022, 20:21
  • 4,934
Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами

Правительство Великобритании запретило полеты гражданских российских самолетов в своем воздушном пространстве.

В Британии утром в субботу, 2 апреля, не разрешили вылететь еще одному самолету, связанному с подсанкционными российскими олигархами.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, пишет «Новое время».

«Сегодня утром я не допустил использование еще одного самолета, имеющего связи с российскими олигархами», – написал Шаппс.

По его словам, Британия не будет стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы под патронажем российского диктатора Владимира Путина живут в мире, когда проливается невинная кровь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина