Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами

Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами1
- 2.04.2022, 20:21
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Правительство Великобритании запретило полеты гражданских российских самолетов в своем воздушном пространстве.
В Британии утром в субботу, 2 апреля, не разрешили вылететь еще одному самолету, связанному с подсанкционными российскими олигархами.
Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, пишет «Новое время».
«Сегодня утром я не допустил использование еще одного самолета, имеющего связи с российскими олигархами», – написал Шаппс.
По его словам, Британия не будет стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы под патронажем российского диктатора Владимира Путина живут в мире, когда проливается невинная кровь.