Как ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 ракетой Starstreak

Как ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 ракетой Starstreak2
- 2.04.2022, 22:52
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Появилось зрелищное видео.
Вооруженные силы Украины сбили вертолет российских оккупантов во время первого применения британского комплекса Starstreak на поле боя.
Видео поражения российского Ми-28 опубликовала Украинская служба BBC.
ВСУ сбили вражеский вертолет высокоскоростным снарядом Starstreak над Луганской областью.
Starstreak предназначен для поражения летательных аппаратов противника на малой высоте. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности и может поражать воздушные цели на высоте до 7 км.
Эта ракетная установка отличается тем, что поражает цели тремя кинетическими дротиками, разрезающий вражескую летательную технику надвое.
Отмечается, что зенитная система была развернута в Украине почти неделю. То, что вражеский вертолет сбили снарядом Starstreak, также подтверждают источники в Минобороны Великобритании и высокопоставленные источники в оборонной промышленности.