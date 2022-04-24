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The Washington Post: Белорусские рельсовые партизаны помогли сорвать нападение РФ на Киев

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  • 24.04.2022, 16:01
  • 9,858
The Washington Post: Белорусские рельсовые партизаны помогли сорвать нападение РФ на Киев

Молниеносное наступление было остановлено.

Диверсии белорусов на железной дороге помогли остановить нападение России на Киев, пишет The Washington Post.

Когда российские войска впервые перешли через белорусскую границу в Украину для того, что, по их мнению, было бы молниеносным нападением на Киев, они намеревались использовать разветвленную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкрепления.

Тайная сеть белорусских партизан нанесла ущерб линиям снабжения, сорвав план оккупантов.

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