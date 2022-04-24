The Washington Post: Белорусские рельсовые партизаны помогли сорвать нападение РФ на Киев

The Washington Post: Белорусские рельсовые партизаны помогли сорвать нападение РФ на Киев9
- 24.04.2022, 16:01
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Молниеносное наступление было остановлено.
Диверсии белорусов на железной дороге помогли остановить нападение России на Киев, пишет The Washington Post.
Когда российские войска впервые перешли через белорусскую границу в Украину для того, что, по их мнению, было бы молниеносным нападением на Киев, они намеревались использовать разветвленную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкрепления.
Тайная сеть белорусских партизан нанесла ущерб линиям снабжения, сорвав план оккупантов.