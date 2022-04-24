The Washington Post: Белорусские рельсовые партизаны помогли сорвать нападение РФ на Киев 9 24.04.2022, 16:01

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Молниеносное наступление было остановлено.

Диверсии белорусов на железной дороге помогли остановить нападение России на Киев, пишет The Washington Post.

Когда российские войска впервые перешли через белорусскую границу в Украину для того, что, по их мнению, было бы молниеносным нападением на Киев, они намеревались использовать разветвленную железнодорожную сеть региона для снабжения и подкрепления.

Тайная сеть белорусских партизан нанесла ущерб линиям снабжения, сорвав план оккупантов.

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