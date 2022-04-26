Алексей Арестович: Так, как сражаются белорусы, дай Бог сражаться многим 6 26.04.2022, 16:29

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Батальон Калиновского – это одна из самых боеспособных частей ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился мнением в интервью «Еврорадио» о Батальоне Кастуся Калиновского, который состоит из белорусских добровольцев.

– Это (Батальон Калиновского – прим. Charter97.org) одна из самых боеспособных частей ВСУ. За что могут гордиться белорусы — за своих земляков на поле боя. Так, как сражаются белорусы, дай Бог сражаться многим. Они блестящие образцы личного мужества, храбрости и военного искусства.

Они воют с 2014-го года, и это лучшие образцы поведения на поле боя. Сразу вспоминается беларусский герб, где белый рыцарь сражается со злом. Белорусы рулят на поле боя. Очень мужественные и очень профессиональные люди, – сказал Арестович.

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