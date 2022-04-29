96% украинцев негативно относятся к Лукашенко
- 29.04.2022, 13:25
Война все расставила на свои места.
По результатам общенационального опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», 96% украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко. Но даже с такими сумасшедшими цифрами Лукашенко умудрился занять только второе место в антирейтинге, так как у Путина антирейтинг 98%, пишет «Наша Нива».
Еще перед президентскими выборами 2020 года абсолютное большинство украинцев, почти две трети, относилось к Лукашенко позитивно.
Даже после выборов, разгрома гражданского общества в Беларуси и тотальных репрессий почти половина украинцев относилась к Лукашенко позитивно.
А вот война все расставила на свои места.
Украинцы преимущественно позитивно относятся к западным лидерам, за исключением Германии. 54% украинцев негативно относятся к немецкому канцлеру Шольцу.