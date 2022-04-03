закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 9:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский сержант уничтожил под Волновахой танк и около 10 солдат противника

3
  • 3.04.2022, 8:53
  • 7,848
Украинский сержант уничтожил под Волновахой танк и около 10 солдат противника
Андрей Ханин

Андрею Ханину было присвоено звание Герой Украины.

В бою за город-герой Волноваха погиб сержант Андрей Ханин. Он уничтожил танк российских захватчиков и около 10 солдат, был тяжело ранен.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Андрей Ханин начал борьбу с российским агрессором еще в 2014 году в Крыму. Больше всего в жизни Андрей мечтал снова увидеть, как развевается украинский флаг над родным полуостровом.

12 марта сержанту Андрею Ханину было присвоено звание Герой Украины (посмертно).

Вечная слава и вечная память Герою!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина