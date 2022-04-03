Украинский сержант уничтожил под Волновахой танк и около 10 солдат противника

Украинский сержант уничтожил под Волновахой танк и около 10 солдат противника3
- 3.04.2022, 8:53
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Андрею Ханину было присвоено звание Герой Украины.
В бою за город-герой Волноваха погиб сержант Андрей Ханин. Он уничтожил танк российских захватчиков и около 10 солдат, был тяжело ранен.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Андрей Ханин начал борьбу с российским агрессором еще в 2014 году в Крыму. Больше всего в жизни Андрей мечтал снова увидеть, как развевается украинский флаг над родным полуостровом.
12 марта сержанту Андрею Ханину было присвоено звание Герой Украины (посмертно).
Вечная слава и вечная память Герою!