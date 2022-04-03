Украинский сержант уничтожил под Волновахой танк и около 10 солдат противника 3 3.04.2022, 8:53

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Андрей Ханин

Андрею Ханину было присвоено звание Герой Украины.

В бою за город-герой Волноваха погиб сержант Андрей Ханин. Он уничтожил танк российских захватчиков и около 10 солдат, был тяжело ранен.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Андрей Ханин начал борьбу с российским агрессором еще в 2014 году в Крыму. Больше всего в жизни Андрей мечтал снова увидеть, как развевается украинский флаг над родным полуостровом.

12 марта сержанту Андрею Ханину было присвоено звание Герой Украины (посмертно).

Вечная слава и вечная память Герою!

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