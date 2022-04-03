Преступления российских оккупантов в Киевской области 3.04.2022, 9:10

9,426

Страшные кадры.

Российские войска отступили из Киевской области. Украинская и армия и полиция вошли в города и села, которые месяц провели под российской оккупацией.

Украинские военные обнаружили много разрушений, много разграбленного и следы военных преступлений. В Буче, по словам мэра города Анатолия Федорука, в братской могиле похоронили 280 человек, но много трупов еще остается на улицах.

По мере того как освобожденные районы подключают к интернету и разминируют, в соцсетях, СМИ и каналах появляется все больше фото— и видеосвидетельств.

ВНИМАНИЕ: ЖЕСТОКИЕ ФОТО И КАДРЫ, ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ИХ СМОТРЕТЬ НЕ СТОИТ

Село Мoтыжин Макаровского района. Расстреляны две женщины и четверо мужчин. Они убиты выстрелом в затылок, у некоторых людей руки связаны за спиной. Одна из женщин — староста села, один из мужчин — ее сын.

Село Мотыжин Макаровского района. Тело мужчины со следами пыток нашли в колодце. Сообщается, что это муж старосты села, который пропал без вести 23 марта.

На выезде из Бучи около двадцати расстрелянных мужчин — не военных, в обычной одежде, некоторые со связанными за спиной руками.

Город Буча после ухода оттуда российской армии. Тела расстрелянных украинцев.

Шесть тел около перекрестка, один из людей с велосипедом.

Тело женщины на улице.

За 20 км от киевской трассы тела жегщин, которых убили и пробовали сжечь.

Буча и Ирпень. Тела лежат прямо посреди дороги.

Ужасающие кадры из города Бородянка. Разрушено все, в городе теперь живут всего около тысячи человек (до войны было около 15 тысяч).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».