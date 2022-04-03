Сичеславские противотанкисты метко уничтожили вражескую бронетехнику
- 3.04.2022, 9:13
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Российский транспорт загорелся и взорвался.
Украинские военные в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зрелищно уничтожили бронетехнику оккупантов. Видео обнародовало ведомство бригады.
Об этом сообщает 25-я воздушно-десантная Сичеславская бригада.
«Наши бойцы умело уничтожают вражескую технику на поле боя. На этот раз сичеславские противотанкисты ликвидировали российскую бронетехнику.
После точного удара украинских бойцов российский транспорт загорелся и взорвался», — говорится в сообщении.