Сичеславские противотанкисты метко уничтожили вражескую бронетехнику 3.04.2022, 9:13

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Российский транспорт загорелся и взорвался.

Украинские военные в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зрелищно уничтожили бронетехнику оккупантов. Видео обнародовало ведомство бригады.

Об этом сообщает 25-я воздушно-десантная Сичеславская бригада.

«Наши бойцы умело уничтожают вражескую технику на поле боя. На этот раз сичеславские противотанкисты ликвидировали российскую бронетехнику.

После точного удара украинских бойцов российский транспорт загорелся и взорвался», — говорится в сообщении.

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