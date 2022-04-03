закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 9:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сичеславские противотанкисты метко уничтожили вражескую бронетехнику

  • 3.04.2022, 9:13
  • 4,472
Сичеславские противотанкисты метко уничтожили вражескую бронетехнику

Российский транспорт загорелся и взорвался.

Украинские военные в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады зрелищно уничтожили бронетехнику оккупантов. Видео обнародовало ведомство бригады.

Об этом сообщает 25-я воздушно-десантная Сичеславская бригада.

«Наши бойцы умело уничтожают вражескую технику на поле боя. На этот раз сичеславские противотанкисты ликвидировали российскую бронетехнику.

После точного удара украинских бойцов российский транспорт загорелся и взорвался», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина