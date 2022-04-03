Какие бизнесы продаются прямо сейчас в Беларуси 3.04.2022, 9:38

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Недорогие варианты в основном до 30 тысяч рублей.

В любое время в любом месте бизнесы выставляются на продажу и покупаются. Это обычная история — так бывает, когда меняются бизнес-планы и семейные обстоятельства. Когда нет валютных и других штормов, перспективы и риски таких сделок примерно понятны. А что происходит с бизнесами на продажу, когда внешние условия меняются? «Онлайнер» посмотрел, какие бизнесы есть сейчас в продаже, сколько за них рассчитывают получить и выгодно ли их сейчас покупать.

«Приходится продавать кофейню, чтобы поддержать основной бизнес»

Cейчас множество бизнесов, которые ищут своих покупателей. Журналисты ориентировались на недорогие варианты в основном до 30 тысяч рублей.

Роман продает кофейню в минском бизнес-центре на улице Платонова. Бизнес предлагается вместе с ООО, госаренда — 350 рублей за 16 «квадратов.

Есть оборудование, штат сотрудников укомплектован, покупателю передадут контакты поставщиков. «Идеально для того, чтобы работать самому по графику с 9 до 18 и иметь от 700 долларов в карман, если чуть напрячься. Или чтобы был пассивный доход», — считает владелец.

Сейчас за кофейню просят 26 тысяч рублей, хотя возможен торг.

— Знаю, что, какую бы цену ни поставил, люди все равно будут пытаться ее сбить. Мне кажется, 26 тысяч — это справедливая цена, если учитывать стоимость оборудования, товарных остатков и всего остального, — говорит Роман. — Плюс здесь бонусные условия по арендной ставке, по отсрочкам платежей, можно выйти на окупаемость за полтора года. Считаю, что для общепита год или полтора — это хороший срок по окупаемости, эта цифра будет реально достижима.

Общепит, как и другие сферы, зависит от кошельков и настроения людей — как быть с этим?

— Общепит, конечно, страдает, когда вокруг происходят резкие изменения, но очень многое зависит от локации и лояльности клиентов к бизнесу. У нас постоянные клиенты в бизнес-центре, плюс там нет как таковой адекватной альтернативы. В среднем подорожание всех расходных материалов составило от 30 до 50%, но абсолютно невозможно взвинтить цены на чашку капучино до 8 рублей. Хоть выручка и просела, но бизнес не был убыточным, работал в плюс.

Поэтому продажа — это скорее вынужденный шаг, чтобы поддержать свое основное дело, объясняет Роман.

— Я давно занимаюсь организацией и технической поддержкой мероприятий — звук, свет, экраны. Сейчас в этой сфере все выглядит не очень позитивно, но все равно есть неплохие проекты, несмотря на массовый исход заказчиков. До последних событий новый сезон и лето были перспективными, мы зашли в валютный лизинг. Теперь для скорейшего закрытия лизинга приходится продавать кофейный бизнес, чтобы поддержать другое свое дело.

Бизнес на красоте: «К лету ждем больше клиентов»

Похожая история у Сергея, который решил расстаться с одним бизнесом, чтобы инвестировать в другой. За 17 тысяч рублей он выставил на продажу броу-бар Marusya. Оборудовано три рабочих места для бровиста или визажиста и два — для мастера по маникюру.

— Этому бизнесу около семи лет, мы его покупали два года назад как дополнительный в расчете на то, что он не будет отнимать много времени. Сейчас такая ситуация с курсами валют, что нужно поддержать наше основное дело, поэтому приходится продавать это.

При этом Сергей говорит, что на броу-бар ситуация с курсами так не влияет, этот бизнес оставался прибыльным, а к лету поток клиентов обычно растет.

— Мы арендуем место в торговом центре «Замок», и во время пандемии нам делали скидки, понимая, что тяжело. Сейчас, когда курс резко взлетел, у нас аренда осталась прежней и в белорусских рублях. Так что колебаний курсов мы особо не почувствовали: зарплаты и налоги платим в рублях, работаем с мастерами «на проценте», они пользуются своими материалами.

Мы сделали кассу в два раза больше, чем было до нашего прихода, за счет рекламы, привлечения клиентов. Но, по сути, перспективы для развития еще есть.

Студию маникюра «Вайлет» за 30 тысяч рублей предлагают в Малиновке. Тут работают три мастера ногтевого сервиса плюс бухгалтерия на аутсорсинге.

Есть четыре оборудованных рабочих места для маникюра и педикюра, палитра цветов, инструменты, аппараты для стерилизации инструментов. Также в студии имеются материалы для окрашивания, коррекции и ламинирования бровей (по желанию можно нанять мастера-бровиста).

— Продажа связана с переездом, но пока срочности нет, за месяца полтора-два, думаю, есть шанс продать. Это достаточно распространенный бизнес, студий маникюра в Минске в принципе очень много, но тем не менее потенциальные покупатели звонят, интересуются. Бизнес продается за 30 тысяч рублей, его стоимость определял специалист по оценке с учетом того, сколько стоят материалы, — объясняет владелец студии Константин.

Фактически половина от названной суммы — это материал, который можно продать отдельно, но владелец говорит, что хочет передать полностью действующий бизнес со всем необходимым.

— Материалы в цене подросли, это усложняет работы, но в целом мы как раньше, так и сейчас работаем в плюс. К лету клиенты начинают чаще ходить в маникюрные салоны, спрос на услуги растет, так что, думаю, будет полегче.

«Разумный торг уместен»

В целом цены на бизнесы держатся около своих средних значений, хотя некоторые владельцы не исключают, что стоимость еще может пойти вниз.

Туристическое агентство готовы продать за 5 тысяч рублей (с разумным торгом, хотя уже сейчас называют цену символической). Компания работает 25 лет — почему сейчас вдруг продается?

— Это юридическое лицо с 25-летней историей, без долгов, кредитов и прочего, оно уже переживало другие кризисы, переживет и этот. Причина продажи связана не с этим, дело в возрасте учредительницы. Туркомпания — это ее детище, но ей уже непросто заниматься всеми вопросами, поэтому принято решение о продаже. В первое время она готова ввести в курс дела и помочь, — объясняют в компании.

Что еще предлагают: офис возле метро «Площадь Победы» с отдельным входом и госарендой, есть оборудованные рабочие места, вся офисная техника (четыре компьютера, принтер, ксерокс), кухня для персонала. Заключены договоры с ключевыми туроператорами, есть база клиентов и деловых контактов, которыми тоже поделятся с покупателями.

— Чтобы зайти в какой-то бизнес, нужна база, и здесь готовы передать все контакты и наработки за 25 лет. Турагентство всегда работало с восточными направлениями (Египет, Турция, Грузия, ОАЭ). Также можно развить очень прибыльное направление — помощь в получении визы (есть наработки), — говорят в компании.

Что касается цены в 5 тысяч, то ее сознательно не привязывали к валюте.

— Здоровый торг уместен, но в разумных пределах. В современных реалиях это все равно дешевле, чем с нуля открывать турагентство. Люди всегда будут хотеть на отдых, поэтому нельзя сказать, что туркомпании станут не нужны.

Еще один бизнес, который можно купить прямо сейчас и хозяева которого готовы договариваться о цене, — организация квестов. Здесь ценник уже выше — 79,5 тысячи за бизнес с двумя квестами разной тематики.

— Занимался этим бизнесом какое-то время, теперь решил двигаться дальше и продать. Это не связано с текущими событиями, просто так совпало по времени, — объясняет Павел, владелец квеструма. — По квестам делать ничего не нужно, это полностью рабочий и готовый бизнес. Как говорится, бери да работай. Интересный и несложный вид деятельности.

Павел считает, что это хороший вариант для тех, кто никогда не занимался бизнесом, но хочет себя в этом попробовать. Или для людей, которые работали в индустрии развлечений раньше и сейчас ищут способ заработать.

— В первую очередь мы отталкивались от того, сколько стоит построить квест. Во вторую очередь — это не убыточный бизнес, от которого избавляются, а квесты уже с клиентами. Это востребованные квесты, а не новые предложения, которые могут не выстрелить.

Считаю, что стоимость демократичная, но, конечно, мы можем обсуждать и подвинуться по цене. Хотя если человек будет строить квест с нуля, то, скорее всего, он потратит больше суммы, указанной в нашем объявлении.

Квесты занимают 140 «квадратов», а что по аренде?

— Мы почти не зависим от колебаний курса, у нас госаренда, которая привязана к белорусскому рублю. Нет такого, что курс поднялся — и сразу выросли расходы по аренде, а это, пожалуй, самая затратная часть для любого квеструма.

Риски для любого бизнеса — платежеспособность людей. Но не забываем, что людям тоже надо каким-то образом сбрасывать накопившийся стресс и не для каждого подходит, например, бар. У людей должен быть выбор, куда можно сходить, и квест — это как раз один из вариантов. На квест можно прийти компанией, здесь люди взаимодействуют друг с другом. Поэтому думаю, что такой отдых не потеряет свою актуальность.

Какие еще бизнесы до 30 тысяч продаются прямо сейчас

Шаурменная как полностью готовый бизнес (возможна продажа с ООО). Все оборудование в собственности, на кухне разделочные столы, две мойки, шаурмичный аппарат, гриль, холодильник, морозильник, бойлер для глинтвейна, термопот, инвентарь, мармиты, столы и стулья для посетителей. За все просят 28,5 тысячи. Обещают ввести в курс дела и поддержать на начальном этапе.

Чуть дешевле (27 тысяч) стоит спорт-бар в Минске с залом до 30 человек. Продается с юридическим лицом и всеми необходимыми лицензиями как цельный проект. Кухня и барная зона укомплектованы всем необходимым оборудованием.

Цветочный магазин отдают за 16 тысяч рублей. Сюда входят в том числе профессиональный холодильник для цветов, мебель, стол флориста и прочие необходимые вещи плюс декор.

Арендное помещение — 42 квадратных метра (основное и два подсобных помещения, а также санузел), отдельный удобный вход и просторная парковка, всегда найдется место. Арендодатель готов идти на уступки, говорят нынешние владельцы.

Магазин игрушек за 11,8 тысячи рублей. В стоимость входит весь товар на день продажи (детские игрушки, настольные игры, шары с гелием, мобильные аксессуары), баллон с гелием 40 литров, кассовый аппарат, мебель.

«Дисбаланс на рынке был всегда»

Рынок купли-продажи готовых бизнесов, как и другие сферы, реагирует на внешние условия. Выходит, что сейчас некоторым собственникам приходится продавать один из своих бизнесов, чтобы поддержать другой.

А как ситуацию видят эксперты, которые помогают в таких сделках? В компании «Бизнес Квартал» констатируют: рынок готового бизнеса живет, бизнесы все так же продаются и покупаются, хотя за последний месяц количество сделок на рынке продажи готового бизнеса снизилось на 25%. Сегодня наибольшим спросом пользуются объекты малого и среднего бизнеса. Это салоны красоты, магазины, станции технического обслуживания, автомойки, интернет-торговля.

— Скажем честно, в прошлом месяце было несколько дней, когда наши телефоны замолчали. Бизнесменам нужно было время для корректировки намеченных планов с учетом сложившихся обстоятельств. Мы это сразу поняли и дали нашим клиентам время перестроиться. После непродолжительного молчания начали поступать самые разные запросы на продажу, покупку и создание бизнеса.

В компании «Бизнес Квартал» обращают внимание, что на рынке купли-продажи бизнеса всегда существовал дисбаланс спроса и предложения — покупателей было больше, чем предлагаемых объектов. Из-за пандемии сфера услуг начала сокращаться, дисбаланс увеличился.

Выходит, очень дешево купить бизнес не получится? Как и до кризиса, цена формируется по устоявшимся схемам — по сумме материальных и нематериальных активов, объясняют эксперты, так что купить бизнес по неоправданно низкой цене не получится.

— В нестабильной экономической обстановке собственники прибыльного бизнеса все реже решаются на продажу своего объекта, они стараются придержать бизнес для сохранения источника поступления средств. Поэтому на сегодня найти рентабельный бизнес для покупки становится все труднее.

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