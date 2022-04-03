Кадыровцы разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку как «свою»
- 3.04.2022, 10:00
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На видео отчетливо видны названия продуктов на украинском языке.
Чеченские наемники полка Рамзана Кадырова сняли пропагандистский ролик о раздаче гуманитарной помощи жителям оккупированных городов Украины, передает glavred.info.
"Кадыровцы" утверждают, что продукты питания и медикаменты были переданы от Фонда матери главы Ичкерии Аймани Несиевной. Но на самом деле наемники разграбили украинские гуманитарные конвои. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные Telegram-каналом Инсайдер Украина.
"На скриншотах из видео отчетливо видны названия на продуктах на украинском языке - "Борошно" (Мука) и названия колбасных изделий - "Віденскький сервілат" (Венский Сервелат) и "Лікарська"(Докторская). Тем не менее в посте к видео на канале Кадырова сказано, что эта помощь была доставлена Фондом Ахмата Раджи Кадырова и в частности Аймани Несиевной", - говорится в сообщении.