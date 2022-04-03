Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана 5 3.04.2022, 10:44

5,252

Издан специальный приказ главы «Талибана».

«Выращивание мака на всей территории страны категорически запрещено и никому не должно быть позволено выращивать этот сорняк на своей территории земли». Об этом заявил верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада, пишет афганское агентство Bakhtar.

— Если кто-то нарушит Божий закон, урожай будет уничтожен, а с преступником будут обращаться в соответствии с исламским законом (законом Шариата. — ред.), — сообщается в приказе.

Афганистан является мировым лидером по культивации опиуного мака, из которого производится опий и героин.

Опий начал производиться в этой стране еще в 1950-е годы. Его производство стало увеличиваться в 1980-е, когда центральные власти перестали контролировать всю страну, а полевые командиры стали искать себе деньги для покупок оружия.

Талибы поставили производство опия на поток. В 2000-м лидер Талибана Мулла Омар начал антинаркотическую кампанию, которая была свернута после американского вторжения. Впрочем решение Омара всего лишь вызвало рост цен на наркотики, а производство продолжились в том же объеме.

При американцах вошедших в Афганистан в нулевые годы, производство наркотиков вышло на новый уровень. В результате дивиденды из производства опиума извлекали все участники военного конфликта.

В ноябре 2021 года объем производства опиума в Афганистане вырос на 8 процентов и достиг 6,8 тыс. тонн. Это означает, что на рынки по всему миру поступило 320 тонн чистого героина.

Одна из причин сложившейся ситуации — в уровне развития экономики страны, до конца не восстановившейся после многолетней войны. Талибану на стадии борьбы за власть наркотики помогали покупать оружие, а вот местные жители нашли в них легкую наживу и возможность прокормить себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».