Беларусь открыла наземные границы

Беларусь открыла наземные границы4
- 3.04.2022, 10:56
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Ограничения на въезд и выезд действовали с декабря 2020 года.
Третьего апреля вступило в силу постановление № 197, предусматривающее отмену ограничений на пересечение белорусской границы в условиях COVID-19, сообщили в пресс-службе ГПК.
Ограничения на их пересечение в наземных пунктах пропуска действовали с декабря 2020 года. 31 марта премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление №197 о снятии ограничений на пересечение границы. В полночь 3 апреля оно вступило в силу.
Граждане Беларуси теперь смогут въезжать и выезжать из страны без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.
Иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Беларусь необходимо иметь ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Иностранцам, въезжающим в Беларусь из-за обстановки в Украине, а также гражданам России, въезжающим через российско-беларусскую границу, тест и сертификат не требуются.
В ГПК напомнили, что иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно.