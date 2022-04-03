Террорист Гиркин разоблачил ложь Кадырова о штурме «Азовстали» 3.04.2022, 11:36

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Оккупанты до сих пор не сумели пробиться к границам завода.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин разоблачил главу Чечни Рамзана Кадырова во лжи относительно якобы пребывания его наемников в Мариуполе и "штурма" местного завода Азовсталь, сообщает glavred.info.

В частности, Гиркин, ссылаясь на свои источники, сообщил, что "кадыровцев" в Мариуполе нет.

"По сообщениям тех, кто реально сражается в Мариуполе (прямо сейчас) можно утверждать, что завод, который "штурмуют" чеченские спецназовцы, находится где угодно, но только не в Мариуполе", - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские оккупанты о сих пор не сумели пробиться к границам завода Азовсталь через жилую застройку, которую обороняют украинские защитники.

"А в возможность "телепортации" чеченских бойцов в тыл к украм - мягко говоря - не очень верится", - написал террорист.

Отметим, 2 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его наемники "приступили к штурму завода в Мариуполе".

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