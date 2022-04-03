«Чек не нашли, когда грабили в Буче?»: что продают российские военные в Беларуси 3.04.2022, 13:06

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Некоторые объявления оказались довольно странными.

В Белорусском городе Наровля российские военные устроили базар по продаже награбленных в Украине вещей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Еврорадио» посмотрело, что предлагают на барахолках в Наровле и окрестных городах. Несколько объявлений оказались довольно странными.

Некий Андрей Бобровник продает мобильный телефон в Ельске. Кроме фотографий, данных о том, сколько использовался телефон и каковы его характеристики, нет.

На странице у парня фотографии с геолокацией — город Электросталь, Московская область. Также есть фото в форме российской армии.

Еще одно объявление о продаже планшета от Евгения Морозова. iPad предлагают за 150 рублей. Фотографии прилагаются странные. iPad почему-то фотографируется на фоне бревен. На изображении виднеется рукав цвета хаки, а лицо не отражается в iPad так же, как рука, будто закрыто чем-то вроде балаклавы.

Страница продавца закрыта, но на его аватарке можно разглядеть военных с танком.

На одной из барахолок, где Евгений размещал объявление, в комментариях попытались спросить, откуда iPad. Диалог вышел короткий:

На последний вопрос ответа не последовало.

В сети также появилось трехчасовое видео съемок с онлайн-камеры в Российской курьерской службе СДЭК в Мозыре. Там российские военные отправляют домой вещи, украденные из украинских магазинов: телевизоры, кондиционеры, электросамокат, алкоголь, аккумуляторы.

На видео у солдат видны шевроны 56-го гвардейского десантно-штурмового полка Вооруженных Сил России, который дислоцируется в Феодосии. Похоже, «освободители» Украины оказались обычными мародерами.

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