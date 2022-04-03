ВСУ показали разгромленную бронетехнику врага в Мариуполе
- 3.04.2022, 13:11
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Некоторые транспортные средства уцелели, а некоторые – сгорели дотла.
Украинские военные продолжают защищать Мариуполь.
На ютуб-канале Сухопутных войск Украины появился красноречивый ролик. В нем можно увидеть то, что осталось от вражеской техники.
Сколько бы Россия ни пыталась нести в мир басни о "второй армии мира", война против Украины показала обратное. Так, наши ВСУ уничтожили с десяток российских машин в Мариуполе. И на это видео можно смотреть вечность.
Смотрите, что осталось от российской техники в Мариуполе:
Некоторые бронированные транспортные средства уцелели, а некоторые – сгорели дотла. Нетрудно догадаться, что наемники попали в ловушку, из которой выбраться смогли не все. По крайней мере, технику свою им пришлось оставить нам. А нет техники – нечем воевать. Это тоже очень хорошая новость.