«Крысятничают» у своих же: оккупант рассказал жене, как его обворовали сослуживцы 4 3.04.2022, 14:54

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Украли даже военный билет и паспорт.

Позорная российская армия обворовывает не только украинцев: опубликован аудиоперехват

Оказывается, российская армия мародерствует не только в Украине. Солдаты РФ обворовывают и своих.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват разговора оккупанта с женой, передает УНИАН.

Так, захватчик жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали даже его военный билет и паспорт. Он называет своих сослуживцев мародерами.

Подчеркивает, что у них был боец, которого оставили охранять вещи, но он "потерялся где-то в Питере", то есть убежал. Жена обещает "бросить" ему денег на карту, чтобы купил себе вещи.

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