закрыть
3 апреля 2022, воскресенье, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины подбили российский БТР с крадеными ноутбуками и деньгами

  • 3.04.2022, 16:31
  • 3,358
Украинские воины подбили российский БТР с крадеными ноутбуками и деньгами

Фотофакт.

В ходе боевого столкновения с российскими оккупантами украинские военные захватили трофейный БТР, в котором нашли украденные у местных жителей деньги и технику.

Об этом сообщает у Facebook 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

"Бойцы захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри БТР осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры", - говорится в сообщении.

Ноутбуки узнали жители села, возле которого состоялся бой. По их словам, российские военные забирали от них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по заброшенным домам в поисках чего-то ценного и алкоголя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина