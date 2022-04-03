Украинские воины подбили российский БТР с крадеными ноутбуками и деньгами 3.04.2022, 16:31

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Фотофакт.

В ходе боевого столкновения с российскими оккупантами украинские военные захватили трофейный БТР, в котором нашли украденные у местных жителей деньги и технику.

Об этом сообщает у Facebook 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

"Бойцы захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри БТР осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры", - говорится в сообщении.

Ноутбуки узнали жители села, возле которого состоялся бой. По их словам, российские военные забирали от них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по заброшенным домам в поисках чего-то ценного и алкоголя.

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