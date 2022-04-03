Глава МИД Литвы призвал страны ЕС отказаться от российского газа и нефти 2 3.04.2022, 17:52

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Габриэлюс Ландсбергис

фото: epa

Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС не быть соучастниками преступлений РФ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европейского Союза отказаться от российского газа и нефти.

Об этом он написал в Twitter.

«Отступление российской армии — массовых убийц из Бучи — показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Не иначе — покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками», — написал Ландсбергис.

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