Глава МИД Литвы призвал страны ЕС отказаться от российского газа и нефти

Глава МИД Литвы призвал страны ЕС отказаться от российского газа и нефти2
- 3.04.2022, 17:52
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Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС не быть соучастниками преступлений РФ.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европейского Союза отказаться от российского газа и нефти.
Об этом он написал в Twitter.
«Отступление российской армии — массовых убийц из Бучи — показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Не иначе — покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками», — написал Ландсбергис.