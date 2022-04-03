Добровольцы из Грузии на фоне уничтоженной «Мрии» сожгли флаг РФ 3.04.2022, 19:04

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Бойцы сжигали триколор под возгласы «Слава Украине».

Представители грузинского добровольческого батальона в Гостомеле Киевской области показали свое отношение к России. Бойцы сожгли российский флаг.

Соответствующее видео обнародовали в YouTube.

Добровольцы из Грузии сожгли флаг РФ на фоне разбитого Ан-225 "Мрия". При этом бойцы выкрикивали "Слава Украине".

На кадрах видно, что с первого раза у военных не вышло поджечь ткань. Тряпка оказалась очень тонкой, поэтому легко порвалась. Сгорел российский флаг уже на земле при помощи нескольких зажигалок.

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