Добровольцы из Грузии на фоне уничтоженной «Мрии» сожгли флаг РФ
- 3.04.2022, 19:04
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Бойцы сжигали триколор под возгласы «Слава Украине».
Представители грузинского добровольческого батальона в Гостомеле Киевской области показали свое отношение к России. Бойцы сожгли российский флаг.
Соответствующее видео обнародовали в YouTube.
Добровольцы из Грузии сожгли флаг РФ на фоне разбитого Ан-225 "Мрия". При этом бойцы выкрикивали "Слава Украине".
На кадрах видно, что с первого раза у военных не вышло поджечь ткань. Тряпка оказалась очень тонкой, поэтому легко порвалась. Сгорел российский флаг уже на земле при помощи нескольких зажигалок.