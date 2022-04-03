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ВСУ продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами

  • 3.04.2022, 21:55
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ВСУ продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами

Фотофакт.

Силы специальных операций ВСУ опубликовали кадры трофейной установки БУК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ССО.

"На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления.

Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов военные обнаружили российский ЗРК "Бук".

Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом была схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", - отмечается в сообщении.

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