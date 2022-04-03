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В Сумской области идет зачистка от оккупантов

  • 3.04.2022, 23:14
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В Сумской области идет зачистка от оккупантов

ВСУ фактически вернули контроль над Конотопским районом.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий поделился оперативной информацией о возобновлении контроля над районами области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Вооруженные силы днем 3 апреля фактически вернули контроль над Конотопским районом. В данный момент там ведутся проверочные меры.

"Идет зачистка Сумской области. В частности, и Конотопского района", – написал Живицкий.

По его словам, сейчас определяют, где еще могли остаться группы оккупантов. Их "забыли" сослуживцы во время бегства с территории области.

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