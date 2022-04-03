Стало известно, какие воинские части РФ стояли в Буче, Гостомеле и Ирпене
- 3.04.2022, 23:29
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Список.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович перечислил части и подразделения ВС РФ и Росгвардии, совершившие военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
В этих городах были оккупанты из:
64 омсбр 35 армии Восточного военного округа;
5 отбр 36 армии Восточного ВО;
331 вдп 98 вдд;
137 вдп 106 вдд;
104 и 234 дшп 76 дшд;
14 и 45 обрспн; 63 опОН Росгвардии;
155 обрмп Тихокеанского флота.
Как сообщает «Киев Оперативный», волонтеры InformNapalm нашли данные командира в/ч 51460, 64-я отдельная мотострелковая бригада, которая, по предварительным данным, совершила военные преступления в Буче.
Подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович
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