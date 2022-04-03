ВСУ уничтожили мотострелковый батальон россиян под Харьковом
- 3.04.2022, 23:54
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Видеофакт.
Вблизи Окружной дороги под Харьковом украинские бойцы ликвидировали мотострелковый батальон противника.
Об уничтожении российского подразделения сообщила Служба безопасности Украины в воскресенье, 3 апреля, передает «Новое время».
«Несколько дней назад… на Старосалтовском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский мотострелковый батальон», — сказано в сообщении.
СБУ опубликовала видео, на котором зафиксированы документы и банковские карты ликвидированных россиян.