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ВСУ уничтожили мотострелковый батальон россиян под Харьковом

  • 3.04.2022, 23:54
  • 3,554
ВСУ уничтожили мотострелковый батальон россиян под Харьковом

Видеофакт.

Вблизи Окружной дороги под Харьковом украинские бойцы ликвидировали мотострелковый батальон противника.

Об уничтожении российского подразделения сообщила Служба безопасности Украины в воскресенье, 3 апреля, передает «Новое время».

«Несколько дней назад… на Старосалтовском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский мотострелковый батальон», — сказано в сообщении.

СБУ опубликовала видео, на котором зафиксированы документы и банковские карты ликвидированных россиян.

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