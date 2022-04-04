Наталья Радина: Надо признать, что среди нас есть последние сволочи 11 4.04.2022, 15:36

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Наталья Радина

Кто в Беларуси покупает вещи убитых и замученных украинцев?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» отреагировала на сообщения о том, что российские солдаты продают в Беларуси награбленное в Украине:

- Стыд и ужас - чувства, которые испытываешь, когда узнаешь, что на рынках белорусских городов Гомеля и Мозыря российские военнослужащие продают награбленное в Украине. В этой ситуации меня не удивляют российские мародеры. После массовых убийств и пыток украинцев с этими стервятниками все ясно.

Главный вопрос: кто покупает вещи убитых, замученных людей? Кто берет себе в квартиру телевизор из разрушенного российскими снарядами украинского дома? Кто намерен пользоваться вещами когда-то счастливых, а сегодня уничтоженных войной украинских семей? Кому нужны мобильные телефоны расстрелянных в украинских оккупированных городах и селах парней? Кто собирается носить серьги, вырванные из ушей сначала изнасилованной, а потом убитой украинской женщины?

Мне стыдно и страшно, что покупатели этого пропитанного кровью скарба - мои земляки. Все они, как бы ни прикрывались сегодня словами «мы против войны», в этой ситуации - соучастники преступления. Такие же мародеры и стервятники, как и российские военные преступники.

Многие белорусы в тяжелой ситуации оккупации стараются всеми возможными способами помогать Украине или хотя бы не участвуют в подлости. Но, надо признать, среди нас есть и последние сволочи, которые пытаются нажиться на этой чудовищной войне. И они также страшны, как и те, кто сегодня убивает жителей мирных городов Украины.

Напоследок хочу предупредить этих сволочей. Если у них нет совести, то в УК РБ есть статья: приобретение, хранение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, влекут уголовную ответственность по ст. 236 Уголовного кодекса Республики Беларусь. От двух до шести лет лишения свободы.

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