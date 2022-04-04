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Оккупанты устроили пыточную в подвале детского санатория в Буче

  • 4.04.2022, 23:07
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Оккупанты устроили пыточную в подвале детского санатория в Буче

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Российские оккупанты пытали мирных жителей Бучи Киевской области в подвале детского санатория, сообщает Офис генпрокурора Украины, передает «Новое время».

«В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а потом убивали их», — сказано в сообщении.

На месте преступления работают прокуроры и полицейские, уголовные дела расследуются по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

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