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ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и уничтожили более 50 единиц техники

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  • 5.04.2022, 7:46
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ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и уничтожили более 50 единиц техники

Бойцы бригады «Холодный яр» нанесли поражение захватчикам.

Вооруженные силы Украины показали десятки уничтоженной военной техники оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. На масштабы потерь указывает количество сокрушенных вражеских боевых машин.

На странице 93-й Отдельной механизированная бригады "Холодный яр" в социальной сети Facebook сообщается, что военные, публикуя фотографии разбитой военной техники, хотели продемонстрировать масштабы потерь оккупационных войск.

Фото техники приводится только с одного небольшого населенного пункта в Харьковской области. Снимков более 50.

"Разбитая российская техника в одном из освобожденных холодноярцами сел на юге Харьковщины. Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", - подчеркнули военные.

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