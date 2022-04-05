В Беларуси вынесен еще один приговор по «делу Зельцера» 11 5.04.2022, 9:39

7,970

Незаконное решение приняла «судья» в Бресте.

В Брестском областном суде 4 апреля вынесли приговор политзаключенному Денису Карабану, задержанному за комментарий в интернете после гибели Андрей Зельцера.

Подробности сообщает правозащитный центр «Весна».

Мужчину осудили на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вынесла «судья» Екатерина Груда. Гособвинение представлял Александр Жешко.

Политзаключенному вменили в вину то, что 28 сентября 2021 года в группе во «ВКонтакте» под сообщением о том, что в Минске был застрелен сотрудник КГБ, он оставил «негативный комментарий».

Гособвинитель попросил наказать Карабана 2,5 годами лишения свободы в колонии общего режима. Судья Екатерина Груда согласилась со сроком и вынесла именно такой приговор.

Это второй известный приговор по так называемому «делу Зельцера». В январе 2022 года в Могилеве «судья» Татьяна Рахманенко осудила 45-летнего жителя города Александра Гавриленко на два года колонии в условиях общего режима и штрафу в 100 базовых величин.

Напомним, 28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: IT-специалист Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк.

После трагедии на улице Якубовского в Минске по стране прошла волна задержаний тех, кто, по мнению властей, неправильно высказывался об этой ситуации в социальных сетях. Задержан также был журналист «Комсомолки» Геннадий Можейко. По данным правозащитников, всего было задержано более 200 человек, 136 из них заключены под стражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».