Около 18500 человек и 150 самолетов: стали известны потери оккупантов в Украине

Около 18500 человек и 150 самолетов: стали известны потери оккупантов в Украине5
- 5.04.2022, 10:22
- 2,582
Опубликованы новые данные Генштаба ВСУ.
С начала войны России против Украины российские войска потеряли около 18 500 военнослужащих. Также были уничтожены 150 самолетов и 332 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 18 500 человек
танки - 676 единиц
боевые бронированные машины - 1858 единиц
артиллерийские системы - 332 единицы
РСЗО - 107 единиц
средства ПВО - 55 единицы
самолеты - 150 единиц
вертолеты - 134 единицы
автомобильная техника - 1322 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 94 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.