Около 18500 человек и 150 самолетов: стали известны потери оккупантов в Украине 5 5.04.2022, 10:22

2,582

Опубликованы новые данные Генштаба ВСУ.

С начала войны России против Украины российские войска потеряли около 18 500 военнослужащих. Также были уничтожены 150 самолетов и 332 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 18 500 человек

танки - 676 единиц

боевые бронированные машины - 1858 единиц

артиллерийские системы - 332 единицы

РСЗО - 107 единиц

средства ПВО - 55 единицы

самолеты - 150 единиц

вертолеты - 134 единицы

автомобильная техника - 1322 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 94 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».